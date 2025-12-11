Алекс Сърчаджиева: Водя за последно

Редактор: Недко Петров

Алекс Сърчаджиева води за последно през този сезон „Аз обичам България“. Напролет обаче продукцията ще се завърне с пълна сила и според последните информации чаровната актриса най-вероятно отново ще е главно действащо лице в нея.

Добре дошли, уважаеми зрители в предаването, в което мирно и весело се събират състезание и забавление, музика и красота, носталгия и надежда в бъдеще, заяви прочувствено в началото Алекс.

Днес е последното ни предаване за сезона, и колкото да сме щастливи, че през изминалите седмици успяхме да бъдем заедно, да се смеем заедно и заедно да учим колко смислено място е нашата страна, сме и малко тъжни. За да да прогоним тъгата обаче, сме се подготвили за една страхотна вечер, като за последно през сезона, добави по бТВ тя.

В следващите минути единият от капитаните ще направи всичко възможно да изравни резултата. До момента Стоян Дойчев губи с 6:7 от Филип Буков, но се надява да привърши годината с победа.

За нея Дойчев ще разчита на легендарната ни състезателка по художествена гимнастика и първата българска жена спортен коментатор Вера Маринова, и на актьора Кирил Недков.

Срещу тях Буков противопоставя плеймейтката Златка Райкова и изпълнителя на култовия хит „Я елате пиленца при батко“ Милко Калайджиев.

