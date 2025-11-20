Алекс и д-р Пекин в жестока словестна битка в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Жестока словестна битка си спретнаха Алекс и д-р Пекин в „Игри на волята“.

Причината бе, че той каза неща на глас, които от известно време десетки зрители пишат в социалните мрежи, а именно, че тя играе невероятно гадна игра.

До ситуацията се стигна, след като Безименните отново загубиха, а на съвета пред Ралица Паскалева за малко да се стигне до номинация на Алекс и Калин, но д-р Пекин се усети и номинира себе си срещу софтуерния инженер.

Ти се опитваш да играеш хитро, защото е двойна елиминация в момента. Утре обаче ще има още двама, като така при четирима ти имаш много голям шанс да се спасиш, обясни ѝ Алекс.

Ти се мъчиш да си изчистиш имиджа, продължи той. Опитваш се да излезеш от кюпа, в която се затънала сама, от тинята, категоричен е той.

Грозно е така да ме обиждаш, отвърна му тя: не ти приляга, разбираш ли!

Тя излезе извън контрол! Аз успях да натиснах бутона „Истина“ или по-скоро успях да натисна бутона „Истината боли“, обясни на свой ред Алекс.

