Алекс очаква чудо в „Игри на волята“

Днес трябва да стане някакво чудо. С Калин трябва да направим две задни салта и три предни, за да победим, зарече се Алекс от Безименните в „Игри на волята“.

Трябва да изненадаме Феномените с две неща - първо с малко повече енергия и второ, знам че сте изморени, не сте яли, обаче това никъде не го пише - те паднаха щото са били изморени на изолатора, нахъса Безименните Алекс.

Тази вечер продължава сблъсъка между сините и жълтите. Племената ще премерят сили в съревнование за сила и стратегия, а загубилите ще се отправят към огъня за среща с водещата Ралица Паскалева. Вчерашната победа в капитанския дуел на лидера на Сините Траян осигури на отбора ценно предимство.

