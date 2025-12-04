Алекс се скара на Филип Буков: Без насилие в ефира!

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Високият градус на емоциите са ключова част от шоуто „Аз обичам България” по bTV. Понякога обаче капитаните и гостуващите играчи губят контрол и трябва да бъдат усмирявани. Точно това видяха и зрителите в четвъртък вечер.

Водещата Алекс Сърчаджиева трябваше да направи забележка на Филип Буков, който твърде се вживя още в първите игри. Покрай търсенето на думи актьорът потроши част от инвентара в студиото, на който бяха закачени предоставените на отбора букви. Част от действията му изглеждаха като „изпускане на парата”.

„Без насилие в национален ефир!”, предупреди Алекс. В отговор на това Буков заяви, че продукцията трябва да се съобразява с него и да прави декора по-здрав.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!