Бизнесменът Александър Евтимов влезе в управлението на Спартак Варна. Това стана по време на срещата между ръководството и спортно-техническия щаб с феновете на отбора днес.

В препълнената от ултрасите на „соколите“ зала присъстваха шефа на УС Алекс Илиев, члена на УС Мартен Демирев, старши треньорът Гьоко Хаджиевски и двамата капитани Деян Лозев и Ангел Грънчов.

В началото на беседата Алес Илиев покани Евтимов до тях на масата и го представи на спартаковската общност.

Александър Евтимов влиза в управлението на Спартак с подсигурени два спонсорски договора на стойност 12 000 лева на месец, потвърди Алекс Илиев.

Той изрази също изключително задоволство от начина, по който е преминала срещата и градивния диалог на всички участници в нея.

