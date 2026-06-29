Александър Филипович е новият треньор на шампиона "Черно море - Тича"

Снимка КВТ "Черно море - Тича"

Шампионът по водна топка "Черно море - Тича" назначи за нов треньор доказаният сръбски специалист Александър Филипович. Той прие поканата на варненския отбор, който през новия сезон ще се стреми да продължи доминацията си у нас и да се представи достойно в Европа. Там "Черно море - Тича" ще участва в Черноморска лига и Чалъндж Къп.

Ето как от клуба представиха Филипович:

С огромно удоволствие имаме възможността да представим новия ни старши треньор! Специалист с визитка, която говори достатъчно за самия него. Александър Филипович е доказано име в международната водна топка – дългогодишен специалист, който заемаше постовете на директор и старши треньор в „Цървена звезда“.

Под негово ръководство отборът е завоювал две Купи на Сърбия, а забележителната му работа му носи престижното отличие за най-добър треньор на Спортно дружество „Цървена звезда“ за 2024 г. Богатият му треньорски път в „Цървена звезда“ преминава през ключови етапи. Между 2016 и 2018 г. той трупа безценен опит като помощник-треньор, работейки в тандем с легендарния Деян Савич. През сезон 2020–2021 поема ръководството като старши треньор и извежда тима до Купата на Сърбия, третото място в националното първенство и престижния полуфинал в турнира за Купата на ЛЕН. Следващата година (2021–2022) е белязана от нов успех с класирането на отбора в груповата фаза на Шампионската лига, а през сезон 2022–2023 Филипович отново вдига Купата на Сърбия и извежда състава до сребърните медали в първенството.

При нас той ще бъде старши треньор на първия състав, както и ще отговаря пряко и за развитието на младежите до 18 години (U-18), като целта е постепенното им интегриране в мъжкия отбор. Плановете и амбициите на клуба и участието му в два международни турнира бяха важна част при преговорите ни с него. За вътрешното първенство амбициите са непроменени – всички трофеи!

А за международните турнири достойно представяне на клуба ни!

От "Черно море - Тича" заявиха още, че в близко време ще обявят и други новини за представителния тим.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!