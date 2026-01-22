Александър Колячев, КЗП: Ако купуваш дъвки с банкнота от 200 евро, логично е търговецът да откаже

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Сигналите до Комисията за защита на потребителите (КЗП), свързани с въвеждането на еврото, намаляват прогресивно, това каза по bTV шефът на комисията Александър Колячев. Той уточни, че най-много от тях са за отказ да се приема евро и връщане на ресто в лева.

Колячев коментира отказът на някои обекти да приемат банкноти от 100, 200 или 500 евро, като подчерта, че те са законно разплащателно средство. Той обаче подчерта, че покупката трябва да отговоря на стойността на банкнотата.

„Ако си купувате дъвки с 200 евро, търговецът е логично да откаже”, коментира Колячев.

Той допълни, че се прави проверка на музеи, в които цената от 5 лева е станала 5 евро и се надява те да излязат икономически обосновани, за да не понесат санкции. След сигнали се правят и проверки за цената на гробни места, където също има поскъпване на някои услуги.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!