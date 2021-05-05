Александър Ненков: Никой не посмя да предложи председател на ЦИК, освен ГЕРБ

Снимка Александър Ненков, Фейсбук

Във връзка с провелите се днес дебати около новата ЦИК, Александър Ненков от ГЕРБ написа във Фейсбук:

"Я, изненада! Никой не посмя да предложи председател на #ЦИК, освен #ГЕРБ! Въпросът е защо и отговорът е очеваден:

По същата причина, поради която никой не посмя да предложи правителство, въпреки гръмките обещания преди изборите. Думата е “страх”, от това да поемеш отговорност и това не може да остане НЕзабелязано."

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