Александър Николов и Кучине Лубе с втора поредна победа в Италия

кадър: Макс спорт

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) постигнаха втора поредна и общо 10-а победа в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей биха категорично като гости Юаса Батери (Гротадзолина), с други двама национали в състава си - Илия Петков и Георги Татаров, с 3:0 (25:20, 25:18, 25:17) в мач от междинния 16-и кръг на първенството, игран тази вечер в зала "Пала Савели".

Така Лубе остава на 6-о място във временното класиране с 10 победи, 6 загуби и 31 точки, предаде Спортал. Татаров, Петков и съотборниците му пък продължават да са на последната 12-а позиция с едва 1 победа, 15 загуби и 4 точки в актива си.

В редовния 17-и кръг Николов и компания са домакини на гранда Перуджа в голямото дерби, докато Гротадзолина ще гостува на Пиаченца. И двете срещи са в неделя (18 януари) от 19,00 часа българско време.

Алекс Николов изигра нов силен мач за Лубе и бе над всички с 18 точки (6 аса!, 55% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +6) за победата и напълно заслужено бе обявен за MVP на мача.

Матиа Ботоло се отчете с 9 точки (75% ефективност в атака и 47% позитивноо посрещане - +5), а Ерик Льопки, Джовани Гарджуло и Вуут Д'Хеер завършиха с по 7 точки за успеха.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!