Александър Николов игра силно, но отборът му загуби в Италия

Световният вицешампион с България и номер 2 в света Александър Николов и неговия клубен тим Кучине Лубе Чивитанова загубиха от шампиона Итас Трентино.



Тимът от Тренто спечели с с 3:1 у дома (25:22, 25:20, 21:25, 25:22) в мач от 14-ия кръг на Суперлигата на Италия.



Алекс Николов заби 24 точки (3 аса), но за съжаление не можа да помогне на отбора си за победа.



Матия Ботоло добави 15 точки, а Джовани Мария Гарджуло се отличи с 10 точки, предаде Фокус.



Алесандро Микиелето, който бе избран за волейболист №1 в света за 2025 година, отбеляза 17 точки за успеха на Тренто.



Тео Фор и Жорди Рамон добавиха всеки по 15 точки за успеха на Итас Трентино.



Тренто остава лидер в италианския волейболен шампионат с 35 точки (12 победи, 2 загуби), а Лубе е на 6-а позиция с актив от 25 точки (8 победи, 6 загуби).

