Александър Николов най-резултатен за победа на Кучине Лубе в ШЛ

снимка: БОК

Александър Николов беше най-резултатен при победата на Кучине Лубе (Чивитанова) в Шампионската лига по волейбол.

Българският национал реализира 19 точки за успеха на италианския си отбор с 3:0 (25:18, 25:21, 26:24) срещу домакина Варшава (Полша) в среща от третия кръг в група „Е“ на надпреварата, предаде БНР.

Гостите доминираха в първите два гейма, а в третата част пропиляха аванс от 19:14 точки, но все пак стигнаха до триумфа с втория си мачбол. Чивитанова е лидер в класирането с пълен актив от 9 точки.

В група „В“ воденият от Радостин Стойчев тим на Халкбанк Анкара загуби с 2:3 (18:25, 25:21, 26:24, 15:25, 12:15) от гостуващия Кнак Рьозеларе (Белгия).

Цветан Соколов беше най-добър за домакините с 24 точки, а Матей Казийски добави 12 точки, но това не беше достатъчно.

Турският състав е на последната позиция с 3 точки след една победа и две поражения досега, а Рьозеларе е втори с точка повече. Лидер е полският Богданка Люблин с 5 точки и мач по-малко.

