Александър Николов с остра критика към политическия елит

Бившият министър на енергетиката Александър Николов отправи остра критика към политическия елит в България. В своя позиция той коментира поведението на част от управляващите и техните приближени, като постави въпроси за морала, лидерството и начина, по който се упражнява властта.

Николов започва с популярната поговорка, че човек се познава по хората, с които се обгражда, като използва този мотив, за да опише според него начина, по който политическите лидери избират своите съюзници и сътрудници.

„Кажи ми кои са ти приятелите, за да ти кажа какъв си ти“, посочва той, цитиран от Евроком.

Според него, когато един лидер демонстрира пренебрежително отношение към обществото или към политическите си опоненти, това неизбежно се пренася и върху хората около него.

Николов критикува и тенденцията несъгласните с властта да бъдат заклеймявани или изолирани, докато около лидерите остават само лоялни поддръжници.

„Ако дълбоко вътре в теб манията за величие те тласка към ултимативна власт, то естествено се обграждаш с блюдолизци, а несъгласните винаги са или изгонени, или дамгосани като глупаци“, пише той във фейсбук.

В позицията си бившият енергиен министър отправя критики и към неуспешните опити за реформи в правосъдната система, както и към политическата практика вината за провалите да се прехвърля върху други.

Той обръща внимание и на агресивния тон в публичния дебат, като според него обидите, компроматите и личните нападки постепенно се превръщат в основен инструмент в политиката.

„Ако основният инструмент ти е компромат и крясък, то и обслужващият персонал ще възприеме опонентите си като мръшляци“, коментира Николов.

В края на позицията си той предупреждава, че най-притеснителното не е поведението на участници в риалити формати, а поведението на хората, които представляват обществото в политиката.

„Мислите, че най-грозното, което можете да видите, са герои на вечерно риалити? Помислете пак. Най-грозното е това, което е призвано да ни представлява – всички нас, народа“, пише Николов.

Според него подобни тенденции са тревожен сигнал за състоянието на политическата среда и за начина, по който се води публичният дебат в страната.

