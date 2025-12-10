Александър Николов с победа в Шампионска лига

снимка: Фейсбук, ВК Левски София

Александър Николов и Кучине Лубе Чивитанова постигнаха лесна победа с 3:0 гейма (25:16, 25:17, 25:22) у дома над Монпелие ХСК в среща от група "Е" на Шампионската лига по волейбол.

Българският национал реализира 17 точки за италианския отбор, който имаше сериозно превъзходство и приключи двубоя за малко повече от един час. Николов беше най-резултатен в мача, предаде БНР. За гостите от Франция Есекил Паласиос се отличи с 13 пункта. Другите тимове в група "Е" на турнира са: Проект Варшава и Хаасроде Льовен.

