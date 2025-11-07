Александър Нуцов от БЕСКО: Този бюджет не е добър за абсолютно никого

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Лично аз мога да предложа около 10 решения, които биха подобрили бизнессредата в България без да бъдат вдигани давъци и осигуровки, както предлагат управляващите в бюджета за следващата година. Вчера с и говорих с български предприемач с около 100 служители, който ми заяви, че за първи път обмисля сериозно да напусне страната и да отиде в Естония. Защо точно Естония - защото данък дивидент там е 0%, защото административните услуги са дигитализирани и не трябва постоянно да се бори с чиновници, и защото там има предвидимост и не се очакват такива промени.

Това коментира пред Нова тв Александър Нуцов от БЕСКО.

Следващият разговор водих с по-голям предприемач в технологичния сегмент с по-висока добавена стойност и по-високи заплати. Той е изчислил, че целия пакет от промени в бюджета с вдигането на данък дивидент, с ръста на осигурителния доход и осигуровките, ще струват на компанията около 4 млн. лв. И за да компенсира тежестта на служителите, за да може те да не усетят промяната, на компанията ще й струват около 8-10 млн .лв. разход. За следващата година компанията ще поеме този товар, но ако това продължи и презц следващите години, или ще се съкращават хора, или компанията щ е изнесе дейността си зад граница, коментира той.

Предприемач от чужбина пък споделя, че има нужда от предвидима данъчна система. Нещо, което до сега имахме, но сега губим това предимство, посочи той.

Като цяло този бюджет не е добър за никого - нито за бизнеса, нито за работника, коментира той.

И допълни, че сивата икономика у нас е около 1/3, а с тези промени в бюджета този дял ще се разшири още повече.

Данък дивидент всъщност не удря по работодателите, а по инвеститорите, обясни той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!