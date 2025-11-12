Александър Сано: Говорят ужасяващи неистини за електромобилите

Редактор: Недко Петров

Александър Сано изригна срещу предложението на общински съветници от София да се наложи забрана за паркиране на електромобили в центъра на столицата. Причината е, че те ще задръстят зоната и няма да оставят места за другите автомобили. Карлос Контера дори изрази мнение, че трябва да има годишна винетка в размер на 600 евро за електромобили.

Драмата е, че общински съветници си позволяват да говорят ужасяващи неистини, непочиващи на никакви реални данни. Ако броите електрическите автомобили, които жестоко са задръстили центъра и никой не може нищо да направи, ще видите, че на 100 автомобила, ако намерите два до три електромобила, това е максимума и това включително с просто око се вижда, заяви Сано, който е член на УС на Асоциацията на собственици на електромобили.

За Карлос Контрера не знам, но за „Спаси София“ ми е супер странно, които влезнаха в пространството с идеята да спасят София от замърсен въздух. Знаете, че София е в първата петица или шестица на столиците с най-мръсен въздух. Отделно според данните електромобилите са 0.76 процента от колите в България и под 1 процент в София – 12 000 електромобила от 850 000 автомобила в София. Дори всичките електромобили да паркират в ценътра, зоната е от 33 500 места, така че пак две трети от зоната ще е свободна, добави по Нова Тв Александър Сано.

Според него да се преместят 1 процент електромобили от центъра на София, това нищо няма да реши. Отделно собствениците на електромобили имат и гаражи, така че голяма част от електромобилите не са по улиците.

