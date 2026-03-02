реклама

Александър Сано: Разиграва се цирк със сметките за ток

02.03.2026 / 12:14 4

Кадър Нова тв

Професионалист съм с над четвърт век в театралната област и изключително добре разпознавам, кога ми се разиграва театър, който, на всичкото отгоре, е лош. Какво точно проверяват ЕРП-тата? В крайна сметка ще ни обяснят, че всичко е нормално. Те вече започнаха да говорят така, със скалъпени доводи. Това заяви в ефира на NOVA NEWS актьорът Александър Сано, коментирайки резултатите от проверката по въпроса има ли завишения на сметките за ток за януари, които се очаква да бъдат обявени от ЕРП-тата и КЗП. Само преди няколко седмици популярното лице от киното и театъра заяви, че също е един от потърпевшите от високите сметки за ток. Той беше категоричен, че изразходваното от него и семейството му електричество е завишено, тъй като през по-голямата част от отчетния период той и съпругата му не са били вкъщи. 

Сано посочи, че твърдението на ЕРП-тата, че зимата е била по-студена и затова има по-високо потребление на ток - е "пълен абсурд". "Зимата не е по-студена. Поне това престанете да говорите!", призова той. И допълни: "Защото хората имат данни за температурата. Това, че казваш нещо, което не отговаря по никакъв начин на фактологията, няма да го направи истина", категоричен е актьорът. 

Според бившия министър на енергетиката Александър Николов "разговорът за температурите е бил  абсолютно излишен". "Когато имат налични всички данни, но се спекулира с нещо, което е странично - значи има проблем със поделянето на реалните данни. Моят най-голям казус е не какво или как някой е направил нещо. А това, че се опитват да скрият данни, които са налични и могат да се извадят за час", категоричен е той. 

По думите му цялата информация, свързана с потреблението на ток, се съхранява на системни нива и е налична - така че, ако имаме съмнения, можем да направим бърза проверка. "На всички нива - от системния оператор, през Министерство на енергетика, и в регулатора и ЕРП-тата - имат много детайлни данни за всеки един потребител. Точно в кой час какво е потребявал.  Обаче, когато се отказва публичност на тези данни  - се създава впечатление, че се прави опит да се замаже ситуацията", изтъкна той. 

И беше категоричен, че "софтуерен глич, каквато версия се появи в публичното пространство - в три различни ЕРП-та, които използват различни системи, е невъзможен". 

0
0
MrBean (преди 17 минути)
Рейтинг: 213529 | Одобрение: -1411
Всичко може,а Пра явно е от Енергото. Но аз да ви кажа,това са безжалостни отрепки.Некомпетентни и работят само за да могат да рекетират клиентите&lt;това е смисълът на битието им! Но вече стават опасни,заради тяхното престъпно нехайство инат хора.Например ,колко хора са удряни от елток по разни огради и мрежи?
0
1
ПраБългарин (преди 26 минути)
Рейтинг: 72962 | Одобрение: -28323
Тоя е пълен тъпанар. Не може да ти откажат данни за консумирана енергия, точно преди месец изисквах такива данни, но за отдадена отрицателна реактивна енергия, понеже ме карат да я плащам скъпо. Данните са на всеки час месеци назад, всичко си е описано. Никой от ЕРП няма лично да ходи да се занимава с настройките на електромера на Катето или на Сано. Преди да си сложа фец също исках справка от енергоо за консумацита ми за няколко години назад и я получих за 2 седмици...
3
1
kris (преди 35 минути)
Рейтинг: 578871 | Одобрение: 110796
Кражбааааа ! На крадците - ръчичките !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
2
ПраБългарин (преди 35 минути)
Рейтинг: 72962 | Одобрение: -28323
Е как само на актьори се случват подобни неща? Моята сметка за битов ток за януари и февруари е скочила с 30 40 евро, спрямо същитите месеци през 2025г. Определено зимата през 2025г. беше много по топла от и това е напълно нормално. Ако през март отново имате двойни сметки спокойно може да имате претенции за повреда на електромера или за грешно отчитане... Всеки може сам да провери какво отчита електромера като записва данните всеки ден и като следи какви уреди се пускат в жилището...

