Александър Сано: Разиграва се цирк със сметките за ток

Професионалист съм с над четвърт век в театралната област и изключително добре разпознавам, кога ми се разиграва театър, който, на всичкото отгоре, е лош. Какво точно проверяват ЕРП-тата? В крайна сметка ще ни обяснят, че всичко е нормално. Те вече започнаха да говорят така, със скалъпени доводи. Това заяви в ефира на NOVA NEWS актьорът Александър Сано, коментирайки резултатите от проверката по въпроса има ли завишения на сметките за ток за януари, които се очаква да бъдат обявени от ЕРП-тата и КЗП. Само преди няколко седмици популярното лице от киното и театъра заяви, че също е един от потърпевшите от високите сметки за ток. Той беше категоричен, че изразходваното от него и семейството му електричество е завишено, тъй като през по-голямата част от отчетния период той и съпругата му не са били вкъщи.

Сано посочи, че твърдението на ЕРП-тата, че зимата е била по-студена и затова има по-високо потребление на ток - е "пълен абсурд". "Зимата не е по-студена. Поне това престанете да говорите!", призова той. И допълни: "Защото хората имат данни за температурата. Това, че казваш нещо, което не отговаря по никакъв начин на фактологията, няма да го направи истина", категоричен е актьорът.

Според бившия министър на енергетиката Александър Николов "разговорът за температурите е бил абсолютно излишен". "Когато имат налични всички данни, но се спекулира с нещо, което е странично - значи има проблем със поделянето на реалните данни. Моят най-голям казус е не какво или как някой е направил нещо. А това, че се опитват да скрият данни, които са налични и могат да се извадят за час", категоричен е той.

По думите му цялата информация, свързана с потреблението на ток, се съхранява на системни нива и е налична - така че, ако имаме съмнения, можем да направим бърза проверка. "На всички нива - от системния оператор, през Министерство на енергетика, и в регулатора и ЕРП-тата - имат много детайлни данни за всеки един потребител. Точно в кой час какво е потребявал. Обаче, когато се отказва публичност на тези данни - се създава впечатление, че се прави опит да се замаже ситуацията", изтъкна той.

И беше категоричен, че "софтуерен глич, каквато версия се появи в публичното пространство - в три различни ЕРП-та, които използват различни системи, е невъзможен".

