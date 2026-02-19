Александър Сано: Търся законна форма на протест за сметките за тока

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Актьорът Александър Сано показа по Нова телевизията сметките си за ток през януари в последните три години. През 2024 тя е 326 лева, през 2025 - 357 лева, а през тази е 357 евро, като потреблението е вдигнато двойно. Сано заяви, че това е невъзможно, защото жилището се обитава от трима души, като той и жена му са отсъствали доста през този период заради професионални ангажименти.

Актьорът, който сподели проблема с видео във Фейсбук, вече е подкрепен от 300-400 души и в следващите дни ще търси законов ред за протест, защото проблемът с високите сметки е масов и по думите му, от него са засегнати стотици хиляди българи.

Сано заяви също, че изобщо не приема довода за повишено потребление, защото той не вижда тази зима да е по-сурова от предишните. В дома на сина ми живеят 6 човека, с малки деца, постоянно се въртят перални и се готви, сметката им е 200 евро, добави актьорът.

