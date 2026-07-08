Александър Сано: Този ден и този момент ще запомня завинаги

Колаж Фейсбук, Александър Сано, БНТ

Популярен наш актьор изпадна в луд възторг след поредната лекция на Лионел Меси по терените на Световното. Александър Сано засипа със суперлативи Бълхата след паметната победа на Аржентина с 3:2 над Египет, която класира световните шампиони на четвъртфинал.

Този ден, този, игра и този момент ще запомня завинаги.

Leo Messi вие сте... невероятно.

Бог да ви благослови, написа в личния си профил във Фейсбук Сано.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!