Александър Симов, БСП за бюджета: България е в състояние да се препъне дори и на равна пътека

България е в състояние да се препъне дори и на равна пътека. Tака депутатът от БСП Александър Симов описа напрежението около проектобюджета и последвалите протести, в предаването на Радио Варна "Позиция". Страната е на 2 милиметра от политическа криза, предупреждава той.

Симов посочи, че настоящият бюджет не е най-добрият, но далеч не заслужава кампанията, която се води срещу социалната му част.

Според Симов недоволство на улицата, организирано по думите му от млади инфлуенсъри, е показало за първи път заряд срещу социалните мерки.

За пореден път имаме една средна класа у нас, която уж излиза на протест в името на по-доброто бъдеще, но всъщност излиза на протест за по-добрия живот на едрия бизнес, каза той. Симов отправи критики към градската десница, като каза, че всеки път застава на страната на най-богатите, когато опре до това, да се повишат доходите на хората.

Тези мерки всъщност повишават доходите и защитават наемния труд, смята той.

Симов подчерта, че атаките са насочени основно към социалните разходи - минимална работна заплата, социални стандарти, докато въпросът за ниския данък върху дивидента остава извън вниманието на критиците.

На въпрос дали увеличаването на осигурителната тежест може да бъде възприето като дясна мярка, Симов призна, че БСП не е инициатор на идеята, но отбеляза двойния стандарт - трудът се облага с 10%, капиталът с 5%.

Нормално е хората, които получават дивиденти, да защитават интереса си, но да го наричаме социален протест е абсурдно, допълни той.

