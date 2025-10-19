Александър Томов: Борисов разигра цирк

Снимка Фейсбук

Политици с мощна атака по лидера на ГЕРБ.

Политическите трусове от тази седмица коментираха в студиото на „На Фокус” Александър Томов, председател на „БСД евролевица” и коалиция „БСП Обединена левица” и Александър Праматарски, председател на Демократическата партия.

Според Томов, Наталия Киселова трябва да остане на поста си, за да не се разклати самото управление.

"Първо тези, които смятат, че тя е някакво привнесено явление, бъркат. Тя е част от голямата коалиция. Този парламент е много особен - 9 партии, а тя е царица на това да събира хората”, допълни той.

И определи действията на Борисов от последните дни като „цирк”. Припомняме, че тази седмица лидерът на ГЕРБ постави под въпрос участието на партията в управлението.

„Ако това е вътрешнопартийна история, вероятно е имало смисъл. Ще има омекотяване, няма да има изисквания за смяна на министри”, смята Томов.

„Артистичните заложби и талант на Борисов са неоспорими. Той направи нещо много опасно. Натисна бутона „пауза на държавата”, извади депутатите си от парламента, забрани правителството да прави заседание”, каза от своя страна Праматарски.

Според него лидерът на ГЕРБ не задава политическия дневен ред. „Има нов лидер и той се казва Пеевски. Ако ДПС не бъдат привлечени официално в правителството, Борисов ще продължи да е параван, каквото и да говори”, допълни той, пише novini.bg.

