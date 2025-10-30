Александър Томов с удар по сивия сектор

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Александър Томов разкри, че има уверения, че новият бюджет ще бъде внесен вероятно в сряда, след като премине през тристранката, и има някакво оперативно съгласуване с еврокомисията. За Томов обаче е най-важно, че на Съвета по управление е постигнато съгласие по основните социални искания.

Докато коментираше новата минимална заплата и повишените майчински, бившият вицепремиер хвърли бомба в „Още от деня“.

Политикът най-отговорно заяви, че има идея заедно със свои съмишленици как да се намали сивия сектор в България.

Ние вече сме предложили, аз съм ангажиран много лично като професор с група мои колеги професори, има механизъм чрез изкуствения интелект да намалим съществено сивия сектор. Вече сме го дали на премиера, дълъг разговор е, защото това е цяла нова методика, прилагана частично в някои страни, каза Томов.

С една машина се контролират 32 000 фирми, които са с над девет души. Получава се ефект по ДДС, свива се сивия сектор, и има една голяма част от фирмите, които са извън данъчната система, да бъдат вкарани там. Тоест, предстоят серия от поредни реформи, за да можем да качим приходите в бюджета, защото през последните години имаше ужасяващи неща с разходната част на бюджета, добави той.

