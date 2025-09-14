Александър Василев донесе историческа победа на България над Финландия за Купа "Дейвис"

Кадър Bulgaria on air

Александър Василев победи бившия номер 37 в света Емил Руусувуори и донесе историческа победа за България над Финландия за Купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. Световният номер 2 при юношите надделя със 7:6 (5), 6:4 за 2 часа игра и така осигури крайния успех за "трикольорите" в сблъсъка с общ резултат 3:2 победи, предава БТА. По този начин България ще играе историческа квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година.

Мачът започна равностойно, като и двамата бяха стабилни на собствено подаване. Първите колебания дойдоха чак в деветия гейм, когато Василев успя да измъкне сервис-гейма си след четири поредни равенства и спасена точка за пробив. Още в следващия пък световният номер 2 при юношите на свой ред получи две възможности да пробие съперника, но Руусувуори отрази и двата сетбола пред българина, за да изравни до 5:5. Двамата спечелиха следващите си геймове на собствен сервис и така сетът влезе в тайбрек.

В него Василев поведе с 3:0 точки, но втората ракета на Финландия изравни – 3:3. Това не разколеба Василев, който излезе победител в следващите три разигравания и стигна до три възможности да затвори сета. Макар да пропусна първите две на сервис на Руусувуори, българинът оползотвори третата на собствено подаване и взе първата част след час и 12 минути игра.

Успехът в първия сет даде увереност на Александър Василев, който остана стабилен в играта от основната линия и това му позволи да направи ранен пробив в началото на втората част за 2:1, а след това и го затвърди без проблеми – 3:1. Световният номер 2 при юношите продължи да бъде убедителен на собствено подаване и се стигна до 5:3. Руусувуори взе своя следващ гейм, но Василев показа хладнокръвие и не допусна изненада, за да затвори мача с 6:4 за радост на пълните трибуни на ТК "Локомотив Пловдив".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!