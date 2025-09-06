Александър Василев говори на български след финала на US Open

Стопкадър бТВ

Наши перспективни тенисисти влязоха в историята.

Родният ни талант Александър Василев загуби финала на US Open при момчетата от друг наш представител - Иван Иванов. Василев заяви, че е щастлив, че този път достигна до финалния мач, след като не успя да го направи на "Уимбълдън", пише Sportal.bg.

"Много съм щастлив, че стигнах до финала. Благодарности на всички за страхотния турнир. Вече гледам към следващите предизвикателства", заяви Александър Василев в интервюто на корта и продължи на български: "Честит празник на всички. Днес е денят на Съединението на България".

