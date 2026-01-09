Александър Весков, ПСС: Не тръгвайте по летните маршрути през зимата, там падат лавините

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Времето не е подходящо за туризъм във високите планини, това заяви по Нова телевизия управителят на Планинската спасителна служба към БЧК Александър Весков. Той предупреди, че лавинната опасност в момента е от степен 4, като още утре може да бъде увеличена на 5.

Почти навсякъде във високите планини има ледена кора и новият сняг, който се очаква, много лесно се свлича, обясни планинският спасител.

Весков обясни, че е голяма грешка през зимата да се тръгва по летни маршрути, защото именно те най-често са засипвани от лавини.

Екипировката, която трябва да е съобразена не само с времето, а и с маршрута, е най-важна при зимните излети, подчерта той. На второ място е зареденият телефон. „Ако тръгнете през зимата с 50% на батерията, тя ще падне и това може да ви струва живота”, предупреди Весков. На трето място той постави да се информират повече хора за целта на планинския преход, като тя трябва да се споделя и със случайно срещнати по пътя хора.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!