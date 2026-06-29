Александър Везенков: България ще има сериозен отбор!

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Звездата на европейския баскетбол - Александър Везенков, говори пред медиите преди мача на националния отбор по баскетбол срещу Норвегия. Срещата в "Арена Ботевград" е на 5-и юли от 19:30 ч., посочва БГНЕС.

Легендата на родния спорт призна, че винаги е на разположение за националния отбор, стига да е здрав и да има възможност за участие.

"Мисля, че не достатъчно, но имаме пред нас един мач в неделя и трябва да дадем всичко от себе си, за да спечелим, защото ситуацията е леко критична", сподели Везенков.

"Помните мача с Швеция, залата беше препълнена. Сега е лято, хората са на почивка, но се надяваме залата да е пълна и да ни подкрепят, за да спечелим този мач. За съжаление последните три пъти, когато исках да играя за националния отбор - и преди мача с Швеция, и след това, бях контузен, все нещо се случваше.

Един път си счупих пръста, другия път проблем с кръста, третия път си изкълчих глезена. Сега се радвам, че съм здрав и ще дам всичко от себе си, за да победим. Надявахме се да играем в квалификациите за Световното, но това имаме в момента и за това ще се борим", продължи той.

"За да са ни били с 10 точки, значи се борят, добър отбор са, ще ги гледаме от утре, но най-важното е да се фокусираме върху нашия отбор и ние да си направим нещата както трябва", каза още българската звезда в баскетбола.

"Знам, че от един месец той (Коди Милър-Макинтайър) е подписал с нашия отбор. Мисля, че с привличането на него, на Монтеро, с момчетата от миналата година, ще имаме сериозен отбор, само трябва да го докажем на терена. Коди има някакви проблеми, беше контузен в края на сезона. Всеки прозорец е различен. Мисля, че момчето, което картотекирахме, Гибсън, е много добър играч. Мисля, че ако всичко е наред с неговия паспорт, през август той ще бъде в националния отбор, така че имаме и План "Б", заяви Везенков.

"За август, живот и здраве, ще съм тук. Не е започнала подготовката. Ще имаме време, но важното е да бием, тогава ще говорим, но както съм казал - когато мога и съм здрав, когато ми го позволява и програмата от Евролигата, винаги съм насреща да помогна на националния отбор", добави играчът на Олимпиакос.

Редактор "Екип на Петел",

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