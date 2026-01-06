Александър Везенков е Господин Ефективен в Евролигата

Кадър Youtube

Александър Везенков е във вихъра си през последните седмици и това не остава незабелязано от специалистите, които взеха под внимание представянето му след края на първия полусезон в Евролигата. Крилото на Олимпиакос намери място в четвъртото издание за MVP от редовния сезон на Basketnews.com. Според авторитетния сайт българинът запазва третата си позиция спрямо третото издание на подреждането, а този път се набляга на ефективността му, съобщава Фокус.

Пред сънародника ни са само Илайджа Брайънт от Апоел Тел Авив и Кендрик Нън от Панатинайкос, а челната петица допълват Силвен Франсиско от Жалгирис и Уейд Болдуин от Фенербахче.

"Ако Майк Джеймс може да бъде наречен Господин Постоянство на ниво Евролига, Александър Везенков несъмнено е Господин Ефективен. Звездата на Олимпиакос блесна с пълна сила в гръцкия дуел, отчитайки се с 24 точки и 9 борби. През сезона той записва средни показатели от 18.1 точки, 7.1 борби и 21.5 коефициент на полезно действие - второто най-добро постижение в Евролигата.

Везенков отново може да се похвали с доба успеваемост, записвайки 58.1% при стрелбата от средна дистанция, 38.1% зад дъгата и 89.5% от линията за изпълнение на наказателни удари. Той на 3 пъти се отличи с дабъл-дабъл този сезон: 24 точки и 13 борби срещу Баскония, 25 и 11 срещу Дубай и 23 и 10 срещу Макаби Тел Авив. Неговата ефективност прогресира през цялата му кариера в Евролигата – от 14.8 КПД през 2020/2021 до 17.8 сезон по-късно, до 21.4 през 2021/2022 и до 23.7 през миналия, въпреки че изглежда като трудна задача да подобри този показател през настоящия.

Нападението на Олимпиакос е съсредоточено постоянно около неговото движение без топка и начинът, по който чете играта. По този начин той за пореден път доказва, че не нужно да обсебваш нападението, за да доминираш. След като вече стана MVP на редовния сезон, той продължава да преследва единственото отличие, което му липсва в неговата визитка - титлата от Евролигата“, гласи анализът по адрес на 30-годишния Везенков.

Понастоящем 206-сантиметровият стрелец е втори сред най-полезните в Евролигата, а пред него е само съотборникът му - Никола Милутинов, който е с КПД от 21.7. Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година е пети при реализаторите, а при борбите е четвърти. На сметката си Везенков има и по 1.3 асистенции за 18 срещи.

