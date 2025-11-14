Александър Вучич договори нови френски инвестиции и военна техника

Кадър ФБ, Вучич

Сръбският президент очаква подписване на договора с "Алстом" до 15 декември

Сърбия ще подпише търговски договор с френската компания "Алстом" за изграждането на първата линия на метрото в Белград до 15 декември. Това обяви сръбският президент Александър Вучич след стратегическа работна вечеря с френския си колега Еманюел Макрон в Елисейския дворец, съобщи БГНЕС.

"Говорихме за стратегическите предизвикателства и задачите, които стоят пред нас. Темата за европейския път на Сърбия също беше на масата. Убеден съм, че през следващата година можем да постигнем сериозен напредък", заяви Александър Вучич, цитиран от агенцията.

Двамата лидери са обсъдили мащабни инфраструктурни и технологични проекти, като според прогнозите първата линия на метрото в сръбската столица може да бъде завършена в рамките на две и половина до три години.

Суперкомпютри и изкуствен интелект

Сърбия задълбочава технологичното си сътрудничество с Франция чрез закупуването на един от най-мощните суперкомпютри в света от компанията Bull SAS. Вучич подчерта значението на партньорството в сферата на изкуствения интелект и новите технологии.

Двустранният стокообмен между двете държави за първи път ще надхвърли 2 милиарда евро, като се очакват и нови френски инвестиции в западната ни съседка.

Военно сътрудничество и хеликоптери Airbus

Акцент в разговорите е била и военнотехническата кооперация. Обсъдени са планове за монтаж на хеликоптери Airbus H125 директно в Сърбия.

"Имаме девет машини H145, а за H125 последният етап на сглобяване може да се извършва тук. Част от хеликоптерите бихме закупили, а в замяна бихме запазили присъствието на Airbus в Сърбия и да създадем сервизен център", поясни Вучич.

В дневния ред на срещата са влезли още въпроси, свързани с ракетите "Мистрал" и закупуването на въоръжение за изтребителите "Рафал", както и теми от селското стопанство и авиацията.

Петролният казус и сградата на Генералния щаб

Сръбският държавен глава е информирал Макрон за ситуацията около петролната компания НИС, като предстоят срещи на сръбска делегация с представители на американската администрация. Вучич категорично отрече слуховете за продажба на сградата на бившия Генерален щаб на югославската армия, уточнявайки, че се предвижда единствено дългосрочен наем.

Очаква се френският президент Еманюел Макрон скоро да посети Белград за продължаване на стратегическия диалог.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!