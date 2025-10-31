Александър Вучич със специално обръщение

снимка: Булфото

В навечерието на годишнината от трагедията в Нови Сад, сръбският президент Александър Вучич направи специално обръщение. Той каза, че би искал тъжната годишнина да бъде отбелязана мирно и с достойнство.

Вучич се извини за грешките си и прикани за диалог. Хиляди сръбски студенти тръгнаха от Белград към Нови Сад, където тази вечер имаше демонстрация, предава БНТ.

Утре по обяд те ще почетат паметта на 16-те души, които загинаха при срутването на козирката на жп гарата. Протестиращите смятат, че до инцидента се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и наказателна отговорност прераснаха в призиви за предсрочни избори. През лятото се стигна и до сблъсъци с полицията.

