Александър Йорданов: Една досадна политическа муха, която от сутрин до вечер бръмчеше по медиите, сега няма къде да каца

Александър Йорданов призна, че е сбъркал, че правителството няма да подаде оставка заради протестите.

Ето какво пише той:

РЕАКЦИЯ: РАВНОСМЕТКА

Сгреших в прогнозата си, че правителството няма да подаде оставка под натиск. Приех желаното за възможно. Но утрото е по-мъдро от вечерта. И сега си мисля, че в резултат на атаката, която проведоха срещу кабинета на Росен Желязков, ПП-ДБ загубиха единствения си проевропейски политически партньор - ГЕРБ-СДС. Положението им допълнително се влошава в резултат на проявената от техните лидери и симпатизанти агресия срещу лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Така те се самоизолираха, а актът на подаване на оставката само потвърди този факт. Една досадна политическа муха, която от сутрин до вечер бръмчеше по медиите, сега няма къде да каца. Защото правителството на ГЕРБ-СДС е в оставка. От което следва, че потенциални партньори на ПП-ДБ за евентуално бъдещо управление след парламентарни избори се очертават няколко прокремълски и открито антиевропейски партии като "Възраждане", МЕЧ, "Величие" и АПС при условие, че попаднат в 52-то Народно събрание. И, разбира се, "нероденият Петко" на любимия на пепейци и дебейци президент, на когото те отдавна са простили, че ги нарече шарлатани. Но е факт, че и тоя "Петко", като споменатите партии, си пада повече по Кремъл, отколкото по Брюксел.

Това е политическият резултат от протестите на 1 и 10 декември. Това е политическата перспектива пред ПП-ДБ - да направят съюз с прокремълските партии у нас. Икономическият резултат е също ясен. Вместо навреме приет държавен бюджет за 2026 година и стимули за успешно икономическо развитие, ще наблюдаваме повторение на вече живян в периода 2021-2024 г. хаос и криза. Очертава се дълго време да няма редовно правителство, което неизбежно ще създаде основа за развихряне на всякакъв род спекула след въвеждането на еврото от 1 януари. Неяснотата относно управлението на страната ще държи далеч потенциалните чуждестранни инвеститори, а така също и големите европейски пари. И така ще бъде, докато "се оправим", както обичат да се изразяват в Брюксел. Заплати и пенсии не коментирам. Те ще се увеличат на куково лято.

Пред ПП-ДБ като вариант съществува и възможността да се коалират управленски с ДПС-Ново начало след изборите. Тази партия със сигурност ще присъства в следващия парламент при това с добър изборен резултат и естествено с настоящия си лидер. Но не мисля, че Делян Пеевски ще допусне грешката да се коалира с ПП-ДБ или "пуделите", както той ги нарича. Отношенията между ПП-ДБ и ДПС-Ново начало са прекъснати окончателно. Но така искаха и протестиращите. Споменът за "мазното кафе" ще остане наистина само спомен.

Последният възможен вариант пред ПП-ДБ за участие в правителство след нови парламентарни избори е свързан с коалиране с БСП и ИТН. Но той е вече "прочетена книга", т.е. промяна няма.

Изводът е, че в резултат на протестите от 1 и 10 декември, както и на активното участие в тяхното организиране на ръководството на ПП-ДБ, това обединение само си постави санитарен кордон и се изолира за нов неопределен период от управлението на страната. То стана нежелано от проевропейските партии в българския парламент, а не го приемат сърдечно и неговите прокремълски партийни другари, с които заедно се канеха да гласуват вот на недоверие на кабинета "Желязков". Те също са неприятно изненадани от оставката на правителството, а някои от тях вече се досещат, че няма да ги бъде в следващия парламент.

Намирам политическото самоизолиране на ПП-ДБ за логичен резултат от техните действия през годината. Затова и не е необходимо ГЕРБ-СДС да ги вадят от трапа, който сами си изкопаха. Нека в него им бъде удобно. Защото в политиката е като в живота: който копае гроб другиму, сам пада в него. Тази народна поговорка е засвидетелствана у нас още от Петко Р. Славейков. Има и сходна на нея: кой каквото си надроби, това ще сърба. Но тя вече се отнася и за поколението Z.

П.П. Ако някой мисли, че не съм прав в тези си разсъждения, то моля конкретно да ме опровергае. Достатъчно е да посочи с кои партии предполага, че ПП-ДБ ще се коалират в следващия парламент, за да управляват. Защото между протест и управление има съществена разлика. И наистина моля да бъдете конкретни. Общи приказки и шегички няма да свършат работа.

