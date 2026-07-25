Александър Йорданов: Олигарх ли е Иван Демерджиев?

Снимка Фейсбук

Олигарсите са богати хора. Пари и имоти те имат много. По това се отличават от т.нар. обикновени хора. Вчера научих, че министърът на вътрешните работи на нашата мила родина притежавал 411 имота и спастрил много милиони. Той олигарх ли е? Гласувалите за неговата партия би трябвало да знаят. Останалите явно нищо не разбираме. Но като не разбираме е необходимо да четем. За да научим нещо.

Това написа Александър Йорданов в личния си профил във Фейсбук.

Ето как продължава постът на бившия евродепутат:

И така. Що е това олигархия? Това, казва Уикипедия, е форма на управление, при която властта е съсредоточена в ръцете на малка група от обществото. С други думи, нещо като Министерски съвет. И тази власт може да бъде основана на знатност, богатство, заемането на конкретни политически постове и др. И какъв тогава е гореописаният случай? Знатен ли е обектът на моето внимание? Знатен е. Богат ли е? Богат е. Заема ли конкретен пост? Заема. Нещо още да не е ясно?

А предизборните обещания за "борба с олигархията"? С тях какво се случва? Нищо. Те бяха предизборни, докато сега вече дохожда стотният следизборен ден. Та, такива ми ти работи.

И понеже освен борбата с олигархията новата власт успешно се разправи и с Комисията по досиетата, то е редно да се поздравим и с този "успех". Защото простата сметка показва, че от ликвидирането на тази комисия всеки български гражданин ще спечели 0, 04 евро на месец, т.е. цели 4 цента. Така излиза от факта, че годишният бюджет на тази комисия е 2 800 000 евро, а народът ни е 6 500 000. Честито!

Това е най-евтиното затваряне на очите на един народ, което някога е постигано. Срещу 4 цента на месец българинът трябва да затвор очи за миналото на престъпния комунистически режим у нас и неговите охранители. На мнозина от тях децата и внуците вече са на власт. С право те не искат да се продумва лоша дума за техните родители. Затова процесът на установяване и обявяване на принадлежност към зловещите структури на ДС и РУМНО трябва да бъде прекратен. Забравяме за миналото и прогресивно блеем по бъдещето.

Приятен ден!

Редактор "Екип на Петел",

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