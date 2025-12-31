Александър Йорданов: Щял бил да говори в 12 без 10! Сменете канала

Бившият евродепутат Александър Йорданов написа остър пост в социалната мрежа:

В ОЧАКВАНЕ

Щял бил да говори в 12 без 10!? Сменете канала! Посрещнете спокойно Новата година! Здраве, обич и евро във всеки български дом! Добри дни за отечеството ни! И една голяма надежда: за свят без Путин! За да има мир!

