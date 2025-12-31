реклама

Александър Йорданов: Щял бил да говори в 12 без 10! Сменете канала

31.12.2025 / 23:35 1

Бившият евродепутат Александър Йорданов написа остър пост в социалната мрежа:

В ОЧАКВАНЕ

   Щял бил да говори в 12 без 10!? Сменете канала! Посрещнете спокойно Новата година!  Здраве, обич и евро във всеки български дом! Добри дни за отечеството ни! И една голяма надежда: за свят без Путин! За да има мир!

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
бачо Кольо (преди 8 минути)
Рейтинг: 20904 | Одобрение: 5599
Едното прасе падна на пръжоли ти си следващото!
Колкото повече,толкова повече!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама