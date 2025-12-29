Александър Йорданов написа стихотворение: Левът наш си заминава, еврото ще бъде вече с нас

Бившият евродепутат от ГЕРБ - СДС Александър Йорданов написа стихотворение за отиващия в историята лев и приемането на еврото.

Ето и творчеството му:

"НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО

Старата година отминава.

Левът наш си заминава!

Еврото ще бъде вече с нас,

за да бъдем дълго в час.

Така неизвестният народен творец си представя вълнуващото събитие, което предстои.

Но в тази връзка би било добре на входа на Южния парк в столицата ни, както и на входа на Морската градина във Варна, а защо не и в парковете в останалите наши градове, да се поставят контейнери за изхвърляне на евро. За да могат всички граждани, които не желаят да притежават европейската валута спокойно да се разделят с нея. Що се отнася до лева то съветът ми е да го запазят за спомен. В далечното бъдеще той ще има висока еврова стойност.

И обръщам внимание, че акцията по изхвърлянето на еврото ще продължи до края на месец януари.

Много ценя патриотичните граждански инициативи. Затова и очаквам контейнерите бързо да се напълнят. Приятен ден!"

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

