Александра Лукоянова е ветроходец №1 за 2023 г!

Снимка: БФВетроходство, пресслужба

Поморие бе столица на българското ветроходството за един ден, защото в зала Атриум на Грандхотел Поморие бяха връчени годишните награди за ветроходство 2023.

На незабравима за града церемония с водещ Румен Генов, уважена от кмета Иван Алексиев, областният управител на Бургас, общински съветници и всички топветроходци на България бяха наградени най-добрите състезатели в морския спорт.

Наградата си Александра Лукоянова получи от президента на федерацията Росен Марангозов. Статуетки връчиха кметът на Поморие Иван Алексиев и областният управител на Бургас Пламен Янев.

ГОДИШНИ ВЕТРОХОДНИ НАГРАДИ ЗА НАЙ-ИЗЯВЕНИТЕ ВЕТРОХОДЦИ ПРЕЗ 2023 Г:

Клас Оптимист

ОПТИМИСТ ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ

Щерион Даилов ОМСК Циклон водач в националната ранглиста

ОПТИМИСТ ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ

Симеон Христов ВК Христов

ОПТИМИСТ ДЕВОЙКИ МЛАДША ВЪЗРАСТ

Никол Бургазлиева ОМСК Циклон водачка в национална ранглиста

ОПТИМИСТ ДЕВОЙКИ СТАРША ВЪЗРАСТ

Бояна Костуркова ЯК Порт Варна

Клас Оптимист ТИМ РЕЙСИНГ ОМСК Циклон Треньор Георги Райчев

Клас Илка 4

ИЛКА 4 ДЕВОЙКИ – МЛАДША ВЪЗРАСТ

Ана Ганева ЯК Черноморец Бургас

ИЛКА 4 ДЕВОЙКИ СТАРША ВЪЗРАСТ

Божидара Бозовайска ОВК Несебър

ИЛКА 4 ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ

Даниел Ценов ЯК Порт Варна

ИЛКА 4 МЛАДЕЖИ СТАРША ВЪЗРАСТ

Мариан Шангов ЯК Порт Бургас

ИЛКА 4

Виктор Станоев ЯК Свети Николай водач в националната ранглиста

Клас Кадет

КАДЕТ ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ

Борис Тенев – Даниел Танев ВК Христов

КАДЕТ ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ

Никола Каразлатев – Кристиян Костов СК Черно Море Бриз

КАДЕТ ДЕВОЙКИ

Александра Георгиева – Пресияна Дурева ОМСК Циклон

Клас 420

420 МЪЖЕ

СТЕФАН МИКАЕЛЯН-ЙОРДАН ИЛИЕВ СК Черно Море Бриз

420 МЛАДЕЖИ

МАРТИН МЕТОДИЕВ-ЖАНА ЖЕЛЯЗКОВА СК Черно Море Бриз

САМУЕЛ КАРАДЖИЯН-ЙОСИФ КАРАДЖИЯН ЯК Порт Бургас водачи в

националната ранглиста

Клас Фин

ФИН МЪЖЕ

АНАСТАС ПЕТРОВ ОВК Несебър

Клас 470

Яна Маркова-Ивайло Ангелов ОМК Несебър 2000

Клас Илка 6

ИЛКА 6 МЛАДЕЖИ МЛАДША ВЪЗРАСТ

Николай Ценов ЯК Порт Варна

ИЛКА 6 МЛАДЕЖИ СТАРША ВЪЗРАСТ

Мартин Митев ОВК Несебър 2000

ИЛКА 6 ЖЕНИ

Диана Маркова ОВК Несебър 2000

Клас Илка 7 МЪЖЕ

Любен Тенеджиев ЯК Порт Бургас

Илка 7 МЛАДЕЖИ

Михаил Берберов ЯК Порт Варна

Клас ФОИЛ

Венцислав Алексиев ЦСЯК Академик

КАЙТ

TWIN TIP COURSE RACING и HANG TIME девойки - Дарина Илиева ЯК

Черноморец Бургас

TWIN TIP COURSE RACING младежи - Максим Сугарев ЯК Черноморец Бургас

KITE STRAPLESS- COURSE RACING мъже - Николай Николов ЦСЯК София

HANG TIME младежи - Шемзи Рамадан ЯК Черноморец Бургас

HANG TIME жени - Елена Георгиева ЯК Черноморец Бургас

HANG TIME мъже - Димитър Ников ЯК Черноморец Бургас

KITE FOIL RACE - Александър Бачев ЯК Поморие

KITE FOIL FREERIDE - Валентин Гайдарджиев ЯК Черноморец Бургас

УИНДСЪРФ КЛАС ФОРМУЛA

Стоил Стоилов ЯСК НЕСЕБЪР

УИНДСЪРФ КЛАС ФЪНБОРД

ФЪНБОРД МЛАДЕЖИ – Теодор Обретенов ЦСЯК Академик

ФЪНБОРД МЪЖЕ – Павел Оводовский СК Черно Море Бриз

ФЪНБОРД ЖЕНИ – Пепа Мавродиева ОМСК Циклон

КИЛОВИ ЯХТИ

КЛАС ORC CP – Яхта Алгол шкипер Христо Младенов Порт Варна

КЛАС ORC 1 – Яхта Кванза шкипер Георги Боев ОВК Одесос

КЛАС ORC 2 – Яхта Ронин шкипер Петър Стефанов ЯК Св. Николай

КЛАС ORC B – Яхта Шимазен шкипер Станислав Попчев ЯК Ветроходство и приятели

КЛАС ORC D – Яхта Сеилмейкърс шкипер Евгени Мавродиев ЯК Порт Бургас

КЛАС IRC 1

Яхта Кванза шкипер Георги Боев ОМК Одесос

КЛАС IRC 2

Яхта Ронин шкипер Петър Стефанов ЯК Св. Николай

КЛАС IRC 3

Яхта Сеилмейкърс шкипер Евгени Мавродиев Порт Бургас

Номинирани за ветроходец на 2023 са:

ВИКТОР СТАНОЕВ– Клас ИЛКА 4

36-то място на Европейско първенство златна група

83-то място на Световно първенство

1-во място на Регата Порт Варна

1-во място на Регата Приморско

3-то място на Регата Олимпийска ветроходна седмица в Торивиеха

МАРИАН ШАНГОВ –

45-то място на Европейско първенство златна група Клас Илка 4

155-то място на Световно първенство за младежи Клас Илка 6

1-во място на Държавно първенств Клас Илка 4

1-во място Регата Приморско Илка 6

1-то място на Международна клубна регата в Доха Илка

АЯ КАСАБОВА –

1-во място Световно първенство под16 г Клас кайт сърф фристайл

3-то място Световно първяенство п0д 19 г.Клас кайт сърф страплес

ЩЕРИОН ДАИЛОВ –

44-то място Европейско първенство Клас Оптимист

1-во място Държавно първенство

1-во място Регата Бриз пролет

1-во място Регата бриз есен

3-то място Регата Биор Бодрум

НИКОЛ БУРГАЗЛИЕВА –

33-то място Европейско първенство Клас Оптимист

1-во място Държавно първенство

1-во място Регата Балчик

1-во място Съединение

1-во място Регата 24 май

Ветроходец на 2023 година

АЛЕКСАНДРА ЛУКОЯНОВА – Клас ИЛКА 6 Треньор Валентин Николов

1 - во място Генерално Класиране Европейска купа за 2023 г.

11- то място на Световното първенство жени под 21г

12- то място на Европейското първенство жени под 21г.

1-во място Регата Черноморец

2 - ро място на Държавно първенство

2 - място Кръг от Европейската Купа Сърбия

3 - място Кръг от Европейската Купа Унгария Балатон

1 - място Кръг от Европейската Купа Малта

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