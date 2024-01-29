Александра Лукоянова е ветроходец №1 за 2023 г!
Снимка: БФВетроходство, пресслужба
Поморие бе столица на българското ветроходството за един ден, защото в зала Атриум на Грандхотел Поморие бяха връчени годишните награди за ветроходство 2023.
На незабравима за града церемония с водещ Румен Генов, уважена от кмета Иван Алексиев, областният управител на Бургас, общински съветници и всички топветроходци на България бяха наградени най-добрите състезатели в морския спорт.
Наградата си Александра Лукоянова получи от президента на федерацията Росен Марангозов. Статуетки връчиха кметът на Поморие Иван Алексиев и областният управител на Бургас Пламен Янев.
ГОДИШНИ ВЕТРОХОДНИ НАГРАДИ ЗА НАЙ-ИЗЯВЕНИТЕ ВЕТРОХОДЦИ ПРЕЗ 2023 Г:
Клас Оптимист
ОПТИМИСТ ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ
Щерион Даилов ОМСК Циклон водач в националната ранглиста
ОПТИМИСТ ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ
Симеон Христов ВК Христов
ОПТИМИСТ ДЕВОЙКИ МЛАДША ВЪЗРАСТ
Никол Бургазлиева ОМСК Циклон водачка в национална ранглиста
ОПТИМИСТ ДЕВОЙКИ СТАРША ВЪЗРАСТ
Бояна Костуркова ЯК Порт Варна
Клас Оптимист ТИМ РЕЙСИНГ ОМСК Циклон Треньор Георги Райчев
Клас Илка 4
ИЛКА 4 ДЕВОЙКИ – МЛАДША ВЪЗРАСТ
Ана Ганева ЯК Черноморец Бургас
ИЛКА 4 ДЕВОЙКИ СТАРША ВЪЗРАСТ
Божидара Бозовайска ОВК Несебър
ИЛКА 4 ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ
Даниел Ценов ЯК Порт Варна
ИЛКА 4 МЛАДЕЖИ СТАРША ВЪЗРАСТ
Мариан Шангов ЯК Порт Бургас
ИЛКА 4
Виктор Станоев ЯК Свети Николай водач в националната ранглиста
Клас Кадет
КАДЕТ ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ
Борис Тенев – Даниел Танев ВК Христов
КАДЕТ ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ
Никола Каразлатев – Кристиян Костов СК Черно Море Бриз
КАДЕТ ДЕВОЙКИ
Александра Георгиева – Пресияна Дурева ОМСК Циклон
Клас 420
420 МЪЖЕ
СТЕФАН МИКАЕЛЯН-ЙОРДАН ИЛИЕВ СК Черно Море Бриз
420 МЛАДЕЖИ
МАРТИН МЕТОДИЕВ-ЖАНА ЖЕЛЯЗКОВА СК Черно Море Бриз
САМУЕЛ КАРАДЖИЯН-ЙОСИФ КАРАДЖИЯН ЯК Порт Бургас водачи в
националната ранглиста
Клас Фин
ФИН МЪЖЕ
АНАСТАС ПЕТРОВ ОВК Несебър
Клас 470
Яна Маркова-Ивайло Ангелов ОМК Несебър 2000
Клас Илка 6
ИЛКА 6 МЛАДЕЖИ МЛАДША ВЪЗРАСТ
Николай Ценов ЯК Порт Варна
ИЛКА 6 МЛАДЕЖИ СТАРША ВЪЗРАСТ
Мартин Митев ОВК Несебър 2000
ИЛКА 6 ЖЕНИ
Диана Маркова ОВК Несебър 2000
Клас Илка 7 МЪЖЕ
Любен Тенеджиев ЯК Порт Бургас
Илка 7 МЛАДЕЖИ
Михаил Берберов ЯК Порт Варна
Клас ФОИЛ
Венцислав Алексиев ЦСЯК Академик
КАЙТ
TWIN TIP COURSE RACING и HANG TIME девойки - Дарина Илиева ЯК
Черноморец Бургас
TWIN TIP COURSE RACING младежи - Максим Сугарев ЯК Черноморец Бургас
KITE STRAPLESS- COURSE RACING мъже - Николай Николов ЦСЯК София
HANG TIME младежи - Шемзи Рамадан ЯК Черноморец Бургас
HANG TIME жени - Елена Георгиева ЯК Черноморец Бургас
HANG TIME мъже - Димитър Ников ЯК Черноморец Бургас
KITE FOIL RACE - Александър Бачев ЯК Поморие
KITE FOIL FREERIDE - Валентин Гайдарджиев ЯК Черноморец Бургас
УИНДСЪРФ КЛАС ФОРМУЛA
Стоил Стоилов ЯСК НЕСЕБЪР
УИНДСЪРФ КЛАС ФЪНБОРД
ФЪНБОРД МЛАДЕЖИ – Теодор Обретенов ЦСЯК Академик
ФЪНБОРД МЪЖЕ – Павел Оводовский СК Черно Море Бриз
ФЪНБОРД ЖЕНИ – Пепа Мавродиева ОМСК Циклон
КИЛОВИ ЯХТИ
КЛАС ORC CP – Яхта Алгол шкипер Христо Младенов Порт Варна
КЛАС ORC 1 – Яхта Кванза шкипер Георги Боев ОВК Одесос
КЛАС ORC 2 – Яхта Ронин шкипер Петър Стефанов ЯК Св. Николай
КЛАС ORC B – Яхта Шимазен шкипер Станислав Попчев ЯК Ветроходство и приятели
КЛАС ORC D – Яхта Сеилмейкърс шкипер Евгени Мавродиев ЯК Порт Бургас
КЛАС IRC 1
Яхта Кванза шкипер Георги Боев ОМК Одесос
КЛАС IRC 2
Яхта Ронин шкипер Петър Стефанов ЯК Св. Николай
КЛАС IRC 3
Яхта Сеилмейкърс шкипер Евгени Мавродиев Порт Бургас
Номинирани за ветроходец на 2023 са:
ВИКТОР СТАНОЕВ– Клас ИЛКА 4
36-то място на Европейско първенство златна група
83-то място на Световно първенство
1-во място на Регата Порт Варна
1-во място на Регата Приморско
3-то място на Регата Олимпийска ветроходна седмица в Торивиеха
МАРИАН ШАНГОВ –
45-то място на Европейско първенство златна група Клас Илка 4
155-то място на Световно първенство за младежи Клас Илка 6
1-во място на Държавно първенств Клас Илка 4
1-во място Регата Приморско Илка 6
1-то място на Международна клубна регата в Доха Илка
АЯ КАСАБОВА –
1-во място Световно първенство под16 г Клас кайт сърф фристайл
3-то място Световно първяенство п0д 19 г.Клас кайт сърф страплес
ЩЕРИОН ДАИЛОВ –
44-то място Европейско първенство Клас Оптимист
1-во място Държавно първенство
1-во място Регата Бриз пролет
1-во място Регата бриз есен
3-то място Регата Биор Бодрум
НИКОЛ БУРГАЗЛИЕВА –
33-то място Европейско първенство Клас Оптимист
1-во място Държавно първенство
1-во място Регата Балчик
1-во място Съединение
1-во място Регата 24 май
Ветроходец на 2023 година
АЛЕКСАНДРА ЛУКОЯНОВА – Клас ИЛКА 6 Треньор Валентин Николов
1 - во място Генерално Класиране Европейска купа за 2023 г.
11- то място на Световното първенство жени под 21г
12- то място на Европейското първенство жени под 21г.
1-во място Регата Черноморец
2 - ро място на Държавно първенство
2 - място Кръг от Европейската Купа Сърбия
3 - място Кръг от Европейската Купа Унгария Балатон
1 - място Кръг от Европейската Купа Малта
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