Александра Начева скочи 14.35 метра и покри норматив за еврошампионата

Снимка: Булфото

Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция по лека атлетика. Така тя покри норматив за Европейското първенство в Бирмингам (Англия) през август, предава БНР.

Състезателката на Стойко Цонов постигна 14.35 метра в първия си опит в надпреварата. Осмата в света от първенството в зала в Торун 2026 направи още един успешен опит на 14.00 метра и общо четири фаула.

Резултатът на Начева я нарежда 15-а в световната ранглиста за сезона и осма в европейската, съобщават от БФЛА. Нормативът за шампионата в Бирмингам е 14.20 метра.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!