Александра Начева скочи 14.35 метра и покри норматив за еврошампионата
Снимка: Булфото
Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция по лека атлетика. Така тя покри норматив за Европейското първенство в Бирмингам (Англия) през август, предава БНР.
Състезателката на Стойко Цонов постигна 14.35 метра в първия си опит в надпреварата. Осмата в света от първенството в зала в Торун 2026 направи още един успешен опит на 14.00 метра и общо четири фаула.
Резултатът на Начева я нарежда 15-а в световната ранглиста за сезона и осма в европейската, съобщават от БФЛА. Нормативът за шампионата в Бирмингам е 14.20 метра.
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