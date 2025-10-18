Александра Тоткова стана първата българка, изкатерила два пъти 9а

снимка: Aleksandra Totkova, фейсбук

Александра Тоткова записа ново, историческо за българското катерене, постижение. Тя премина един от най-трудните маршрути на скали в България - "El Niño" 9а, край Дряново, и стана първата българка с две 9а-та (до момента няма друга българска катерачка, която да е преминавала повече от 8b+).

Линията е накована през 2003 г. от Иво Кръстев, който четири години по-късно я преминава до предпоследния болт и дава категория 8с+. През 2016 г. Ивайло Радков - Фазата я изкатерва вече цялата и дава 9а.

"60 движения брутална силова издръжливост по скалата с най-високо качество на обекта (...) Накрая 10 движения 7A боулдър с дълго движение и едно триково закачване на пета", пише тогава Фазата, цитиран от climbingguidebg.com.

През 2020 г., на 15-годишна възраст, неговата възпитаничка Алекандра Тоткова изкатери „Victimes del futur“ 9а в Маргалеф, Испания, и стана първата българка, преминала тази категория и първият български катерач, изкатерил 9а в чужбина. До момента е изкатерила седем 8с-та, а по "El Niño" е направила 8-10 сесии.

"Сега предстои скалният сезон до края на годината. Ще се постарая да изкатеря възможно повече трудни маршрути, но каквото Бог ми даде", каза пред БНР Тоткова.

През 2022 г. тя стана първата световна шампионка по спортно катерене в българската история, след като триумфира в дисциплината “трудност” на Световното първенство за юноши и девойки в Далас, САЩ. Има пълен комплект медали от световни първенства - златен, сребърен и бронзов, както и златен и 2 бронзови медала от европейски шампионати.

