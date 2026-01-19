Александра Жекова става водеща по БНТ

Редактор: Недко Петров

Известната ни сноубордистка Александра Жекова ще направи прощъпалник в журналистиката. По време на Зимните олимпийски игри в Милан/Кортина от 6 до 13 февруари Сани ще бъде водеща на вечерното издание „Днес на игрите“ на БНТ. То ще се излъчва всяка вечер от 19:00 часа.

Днес в италианското посолство Жекова и част от екипа на Дирекция „Спорт“ презентираха начина, по който обществената медия ще отрази случващото се в Милано/Кортина.

Най-голямото ми предизвикателство може би ще бъде да успеем да се докоснем повече до душата на нашите гости. Много ми се иска да успеем да постигнем този успех, да разказват това, което обикновено медиите не успяват да си вземат от тях, разкри пред БНТ голямата си цел Жекова, която е участвала на четири зимни олимпиади.

Утвърденият спортен журналист Ивайло Ангелов, който по традиция ще е един от коментаторите на голямото спортно събитие, пък добави: Имаме рутината и сме го правили това нещо, и се надявам да пренесем във всеки един български дом емоцията в италиански стил, и Дай боже, българските успехи.

