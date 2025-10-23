Александра се отучи от скъп порок в „Игри на волята”

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Александра, която изненада мнозина със стабилното си представяне в „Игри на волята”, призна пред Гала, че предаването е променила живота ѝ в много неочаквана посока. Тя разкри, че меко казано пазарува много и тази мания започнала още в 9 клас, когато се оказала с доста пари на гости при близки в Германия.

След това шопинг манията на Александра са отприщила мащабно.

„Имам дрехи, които изобщо не съм обличала. Някои съм ги продала, защото само пълнят гардеробите. Но сега се замислям дали да не дарявам”, каза бившата „завоевателка”.

„В „Игри на волята” бях с един къс и един дълъг панталон. И разбрах, че може и така”, обясни Александра. Тя все пак призна, че ще излъже, ако каже, че се е отървала от шопинг манията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!