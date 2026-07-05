Александровска болница обяви подобрение на финансовото си състояние за 2022 - 2025 г.

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Данните от финансовите резултати за периода 2022 г. - 2025 г. показват ясно и устойчиво подобрение на финансовото състояние на болницата, съчетано със значително разширяване на лечебната дейност, ръст на приходите, намаляване на задълженията и чувствително увеличение на възнагражденията на персонала. Това съобщиха от лечебното заведение. Позицията от болницата е по повод обществения интерес към финансовото състояние, възнагражденията на ръководството и отправените в последните дни публични твърдения, посочва БТА.

Разходите за възнаграждения на персонала за посочения период са увеличени с 39% - от 23,4 млн. евро на 32,5 млн. евро, а средната брутна работна заплата е нараснала с 48% - от 1163 евро през 2022 г. до 1716 евро през 2025 г., като през 2026 г. се очаква да достигне 1827 евро.

През последните четири години броят на лекуваните пациенти е нараснал с 39% и днес през Александровска болница преминават над 43 хиляди пациенти годишно, което е с близо 12 хиляди повече спрямо 2022 г. Приходите на лечебното заведение са се увеличили с над 70% - от 44 млн. евро на над 76 млн. евро, а просрочените задължения са намалени почти три пъти.

Всички тези резултати се постигат при положение, че през 2022 г. настоящото ръководство пое управлението на болницата с натрупани преди това загуби в размер на 36 млн. евро, просрочени задължения от 16 млн. евро и годишна загуба над четири милиона евро, допълниха от болницата.

В публичното пространство в последните дни се посочват "загуби от 60 млн. евро“, докато в действителност задълженията са около 35 млн. евро, от които 16,5 млн. евро са заем от Министерството на здравеопазването, който се погасява регулярно от болницата и в съответствие с погасителния план по години.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не се определят по преценка на самото ръководство. Размерът им се формира съгласно действащата нормативна уредба за публичните предприятия по законоустановена методика за комплексна оценка, основана на система от обективни показатели за изпълнение, включително финансовите резултати на лечебното заведение, изпълнението на поставените цели и ефективността на управлението. Оценката е обвързана финансово с размера на минималната работна заплата в България и се извършва от принципала - Министерството на здравеопазването, при спазване на изискванията на закона.

Ръководството на болницата последователно следва политика на прозрачност. Финансовите резултати се представят и обсъждат регулярно на Медицинския съвет, с участието на представители на синдикалните организации, а годишните финансови отчети са публично достъпни. Именно поради това всяка обществена дискусия следва да се основава на проверими факти и официални данни, добавиха от лечебното заведение.

В Александровска болница уважават правото на всеки свой служител, представител на синдикална организация или обществена институция, да изразява мнение и да поставя въпроси. Отговорността към обществото изисква всяко публично твърдение да бъде предварително проверено и съобразено с наличните официални данни. Разпространяването на непроверена или неточна информация създава погрешни внушения, подкопава общественото доверие и накърнява авторитета не само на ръководството, а на цялата институция, добавиха от болницата.

Ръководството на болницата заяви, че ще продължи да работи с прозрачност, професионализъм и отговорност, като основен критерий за успех остават качеството на медицинската помощ, доверието на пациентите, достойното възнаграждение на персонала и устойчивото финансово развитие на лечебното заведение.

Преди дни гладната стачка на проф. Милена Шиварова, биолог в Клиниката по клинична имунология на Александровска болница, беше обявена от Национален синдикат "Защита“, съобщиха от синдиката във фейсбук. Решението за стачката е взето, след като от "Защита" внасят заявление по Закона за достъп до обществена информация, с което искат информация за възнагражденията на ръководството на болницата и критериите за определянето им, както и за финансовото и икономическото ѝ състояние, но не получават отговор.

В позиция от болницата тогава посочиха, че обявената безсрочна гладна стачка е незаконосъобразна, в нарушение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове. От Министерството на здравеопазването посочиха, че личен, трудово-правен, синдикален или организационен спор не може да бъде поставян над сигурността на пациентите. Ръководството на Алексадровска болница и ръководството на синдикат "Защита" бяха изслушани в парламентарната комисия по здравеопазването, където министър Ивкова пое ангажимент да покани двете страни на разговор. Ден след изслушването от "Защита" обявиха, че са решили проф. Шиварова да прекрати гладната си стачка и да изчакат развитието на диалога, който предстои в Министерството на здравеопазването.

Редактор "Екип на Петел",

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