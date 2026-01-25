Ален Мак се превръща в кочина, в парцели за една вила строят блокове, токът не стига, пада налягането на водата

Кадър Фб

Един от най-чистите доскоро курортни райони край Варна се превръща в бетонно гето без инфраструктура.

В "Ален Мак", никога не е било така. Живея тук от 1996, имаме съседи, които както и ние никога не сме допускали такова положение! Кой дойде да живее тук и защо се случва това, нямам идея! До кога?!?, пише живущ в местността.

Презастроява се. Парцелите бяха по декар с една вила. Сега правят по три "трафопоста" на един такъв, че дори и блокчета. Токът не стига, водата и падна налягането, боклуци постоянно хвърчат. ВИК разкопаха направени улици и ги оставиха на кал, а от кметството Приморски пак позорно мълчат, обяснява друг.

