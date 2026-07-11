Ален Симеонов: Проектозаконът за забраната за достъп до социални мрежи е дигитално робство

Кадър Нова нюз

Предложеният законопроект за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи няма да реши проблема с онлайн опасностите, а представлява „дигитално робство“. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по Нова нюз Ален Симеонов, известен с акциите си за разобличаване на онлайн педофили. Според него проблемът не е в самите социални мрежи, а в липсата на образование и превенция.

„Безспорно има проблем с употребата на социалните мрежи, но това е ресурс, който може да се използва за образование и комуникация. Да забраняваме изцяло този инструмент е нелепо“, заяви Симеонов. По думите му подобни мерки са закъснели и вместо да решават проблема, „замитат мръсотията под килима“. „Държавата инфантилизира както децата, така и родителите и им отнема грижата за възпитанието. Вместо реформи в образованието, се чудим какво да забраним. Когато властта не може да се справи с един проблем, най-често прибягва до забрани“, коментира още той.

По повод дейността на организацията си Симеонов разказа и за един от най-фрапиращите случаи, с които се е сблъсквал. „Разобличихме мъж на 80 години, който търсеше контакт с момиче на 13-годишно момиче. Това е човек с деца, с внуци, с изградено семейство и кариера“, каза той. По думите му подобни случаи показват, че извършителите не отговарят на стереотипния образ на социално изолирани или психично болни хора.

„90% от мъжете, които сме заловили, имат семейства, кариера и добро положение в обществото. Не са бездомници и не са хора, които обществото лесно би разпознало като опасни“, подчерта Симеонов. Той допълни, че комуникацията с потенциалните жертви почти винаги започва през интернет - чрез социални мрежи, сайтове за запознанства или онлайн платформи. Според него истинската защита на децата минава през обучение и активното участие на родителите.

Редактор "Екип на Петел",

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