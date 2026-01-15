Алгафари: Евентуален инцидент с Пеевски би бил негативен сигнал към обществото

Кадър БТВ

Парламентът реши Националната служба за охрана да не бъде ограничавана само до лица на висши държавни длъжности, с което отхвърли предложение за по-тесен кръг на охраняваните. Решението предизвика нова вълна от политически и експертни коментари, сред които и този на анализатора и пиар експерт Нидал Алгафари в ефира на бТВ, предаде Новините.

По думите му охраната не е въпрос на пост, а на реална оценка на риска, която се прави от специализирани комисии. Ако има заплаха за живота на дадено лице, държавата е длъжна да реагира, независимо от заеманата позиция. Алгафари даде пример, че евентуален инцидент с разпознаваема фигура като Делян Пеевски трудно би бил възприет като случаен и би изпратил негативен сигнал към регионите и обществото като цяло.

От темата за охраната разговорът естествено премина към другия вечен политически спор - този за начина на гласуване. Алгафари отбеляза, че в обществото има сериозно разделение между привържениците на машинния вот и тези на хартиените бюлетини, но подчерта, че доверието е разклатено и към двата модела. По думите му съмненията са били насаждани целенасочено, включително от политически лидери, което е довело до усещане за несигурност независимо от избраната технология.

Той припомни, че в световен мащаб едва няколко държави използват машинно гласуване, докато преобладаващата част разчитат на хартия, без това да поставя под въпрос демократичния характер на изборите. Според Алгафари настоящият модел на гласуване у нас ще се запази, а резки промени не са нито възможни, нито желателни в кратки срокове – позиция, която съвпада и с препоръките на Венецианската комисия.

Анализаторът беше категоричен, че основните изборни манипулации не са свързани с машините или хартията, а с корпоративния и фамилния вот. Според него технологията няма как да реши проблем, който е вкоренен в начина на политическо влияние и контрол върху избиратели, като отбеляза, че резултатите биха били сходни независимо от формата на гласуване. Той обобщи позицията си с ирония: „Дали ще е на машина, на хартия или ще хвърляме на боб - резултатът няма да е по-различен, ако корпоративният вот и натискът си останат.“

В хода на разговора Алгафари влезе и в задочен спор с политолога Слави Василев, като подчерта, че демокрацията предполага повече от една гледна точка и че опитите за налагане на единствено „правилно“ мнение по изборните теми са контрапродуктивни. Според него именно сблъсъкът на различни позиции е това, което отличава плуралистичното общество от авторитарните модели.

Алгафари коментира и честите избори, като изчисли, че всеки вот струва около 50 млн. евро и предупреди, че поредица от предсрочни избори вероятно ще произведе сходни резултати без реална политическа промяна. В този контекст той отбеляза и дългогодишното напрежение между ПП-ДБ и президента, припомняйки стари скандали и неизяснени послания, които според него продължават да тежат върху доверието в политическия процес.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!