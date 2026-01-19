Алгафари: Направи ли го Радев, ГЕРБ-СДС може да увеличат депутатите си, ДПС Ново начало не може да ги бутне

Кадър БТВ

Малко преди Румен Радев да обяви извънредно изявление по-късно днес Нидал Алгафари направи разрез на ситуацията в момента.

Ето анализа му:

"Приятели,

господин Радев каза преди време, че ако ще обяви политически негов проект, ще го стори когато никой не го очаква.

От седмица, че десет дена, всички ние сме в очакване, което означава, че не би трябвало да е тази седмица.

За това да спрем да очакваме и тогава изневиделица ще ни изненада.

Когато го направи, ще разбие на пух и прах щенията от мокрите сънища на ПП ДБ за 121 техни народни представители. Даже може и да се свият още повече от сега.

Направи ли го, БСП партията, посочила го и издигнала го и избрала го ще драпа със зъби и нокти да прекрачи бариерата от 4% за влизане в Народното събрание. И тогава ще се окаже права госпожа Нинова. Но ще е късно либе за китка.

Направи ли го, партията на ритащите, на просташкия език, на самоопияняващите се от самите себе си вероятно ще изпадне зад борда и ще трябва да си търсят себеподобни да се подритват по селските събори.

Направи ли го, партията на измамата, която набутаха, не и без негово участие, отива във вечно забвение, а може и по-лошо.

Направи ли го, третите му мандатоносители, оказали се без лидер и партия, забравят во веки, представителство в Народното събрание!

Направи ли го, избирателите на, милеещите за руската политика, мразещите ЕС, НАТО и еврото, ще се разколебаят, раздвоят и и ще намалят броя на народните им избиратели.

Дали ще го направи или не, ПП ГЕРБ и СДС ще са със същия брой народни представители, а може да обединят още повече нехаресващите разколното поведение и антиевропейската политика на господин Радев и да увеличат представителството си в Народното събрание!

Направи ли го за ДПС Ново начало е все тая, вече са му свикнали техните избиратели не може да ги бутне, а от отпадането на АПС, вероятно и те ще увеличат представителството си.

Случили се това, не остава друго, пред госпожа Йотова , ако тя остане в президенството, освен да насрочи нови избори към края на лятото.

Защо си мисля, че при подобен вариант, госпожа Йотова няма да си тръгне с него, и ще ползва най-високата трибуна в държавата, за да финализира подготовката и рекламата за кандидат за Президент."

