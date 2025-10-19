Алгафари: Пеевски носи на критика. Като чуе нещо и си взима бележки

Кадър Ютуб

Политическият PR експерт Нидал Алгафари бе специален гост в „Седмицата на Дарик“, за да коментира актуалните вътрешнополитически теми от изминалата седмица, част от които са сътресенията около управлението на страната и кабинета „Желязков“, гневната реч на Бойко Борисов и посланието за преформатиране на властта, както и готовност на Делян Пеевски да се включи в управлението на страната. Той коментира и срещата си с лидера на ДПС-Ново начало в Народното събрание.

„Бях на среща с Делян Пеевски. Говорихме си за нещата, за които си говорихме. Шегувах се за мазното кафе и той ми разказа и за други лидери на ПП-ДБ, които са се накланяли достатъчно ниско, за да подпише. Имало е опити от нашите демократи да се избута Бойко Борисов встрани и те заедно с Пеевски да направят тази демокрация, за която всички милеят. В кабинета му са били Ивайло Мирчев, Кирил Петков, Асен Василев, ген. Атанас Атанасов. Аз не съм се крил, че отиват в кабинета на Делян Пеевски. Долу на пропуска на Народното събрание се записва, че Нидал Алгафари отива на среща с Делян Пеевски.“

„Не би трябвало да има проблем за срещата, защото съм се срещал от Тодор Живков, мир на душата му, с всички президенти, премиери и др. Защо не питат колко пъти съм влизал в кабинета на президента Георги Първанов и Сергей Станишев. Имат едипов комплекс от Делян Пеевски. Бъдете сигурни, че Делян Пеевски понася критика. Това е човек, като чуе нещо и си взима бележки, защото се замисля“, заяви Нидал Алгафари по повод срещата си с Делян Пеевски.

„Не мога да твърдя, че има платени политически анализатори, защото нямам доказателство. Повечето хора, които са политически анализатори в България, имат собствени мнения, които изразяват по време на интервю. При социолозите може да има някакви пари, защото там се плаща за проучване. При анализаторите не мога да твърдя, че някъде се дава пара, защото не съм видял нищо. Мисля, че съм виждал хората, които са ме снимали в кабинета на Пеевски. Виждал съм ги в компанията на хора от ГЕРБ. Сигурно са искали да си направят майтап с мен, че синът ми е част от ПП ГЕРБ. Те си мислят, че по този начин могат да ударят по сина ми или по мен“, заяви Алгафари.

„Даже кучето ми знае, че парламентарното мнозинство се състои от тези четири партии – ГЕРБ, БСП, ИТН И ДПС-Ново начало. Те затова предлагат на ДПС да споделят отговорността. Като държат мнозинството е логично да излязат с лицето и да получат възможност да решават проблемите на хората. Пеевски със сигурност може да получи министри, нека да получи и областни управители, ако трябва. Всичко това трябва да се договори според влиянието на всяка от политическите партии в коалицията“, смята Нидал Алгафари.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!