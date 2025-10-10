Алгафари благодари на ИТН за закона, с който ще вкарват журналисти в затвора

Нидал Алгафари, който миналата седмица каза, че с Пеевски в България ще е "много хубаво" написа пост в прослава на мракобесния закон на ИТН, който предвижда затвор за журналистите.

Ето какво съобщава той:

"Приятели,

най-сетне, народните представители предложиха закон с който да се опазва името, честа и достойнството на всеки гражданин на Република България. От съществуващата слободия мнозина бяха подлагани в годините на отвратителни, низки и помийни атаки от личен характер. Не бяха малко простаците, изписали на дреха или на челото си надпис "Преса" упражняваха сквернословието си за личното пространство на известни, по-малко известни и никому неизвестни. Всеки можеше да напише, каквото си иска, за който си иска и да накърни, очерни и оклепа името и родата на мразения от него или който са му посочили шефовете в медията в която работи.

Спомнете си какво правиха помийните списвачи с популярни личности. Можеше да се защитиш чрез съда, но това костваше много време и още повече нерви и най-вече финансии, а написаното или казаното, като сензация, не се измиваше.

Преди време сензационен "журналист" обвини брат ми в предаването си, че е трафикант на мигранти и когато по моя молба си направи детайлно проучване се оказа, че е неистина. Обеща да направи предаване в което да опровергае казаното от него. Познайте дали го направи?

Във вестник, чийто главен редактор бе наш семеен приятел се изписаха в няколко броя клевети на цяло фолио за децата ми, даже нямаше и извинение. Един от списвачите, когато го попитах : Защо го правиш? - ми отговори: Ти се радвай, че пиша за теб. Значи си известен. Спра ли, значи си никой!

Е, благодаря на ИТН за предложението им това безчинство да спре."

