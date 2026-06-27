Алгафари за Бюджет 2026: Трябва да търсят вариант, при който да съкращават разходи, а не да ги увеличават

Снимка: Булфото

Не виждам правителството на Радев да е направило нещо грандиозно или уау, както обещаваха по време на предизборната кампания. Това каза за предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио Фокус с водещ Цоня Събчева - политическият анализатор Нидал Алгафари.

"Показаха, че не са съвсем подготвени, че им трябва време да навлязат в цялата система, докато разбишкат всички кадри, които са важни за това да си на власт и да ги сменят със свои, пък свои трудно се намират. Така че има доста време още, докато се адаптират. Нищо не се е случило, което да е фатално към този момент - нито за добро, нито за лошо", коментира Алгафари.

Бюджет 2026

"Бюджетът никога няма да се окаже препъникамък, за съжаление ние не сме достатъчно производителни, за да си позволяваме луксовете да гоним стандартите на развитите държави в Европа. Трябва да търсят вариант, при който да съкращават разходи, а не да ги увеличават и да помогнат на хората, които се опитват да произвеждат нещо. Към този момент не виждам нещо такова", коментира политическият анализатор.

"Виждам, че по-скоро са готови да режат от производители, да ги заплашват със санкции, което не знам дали ще е добре за приходната част на държавата. А иначе като бюджет - то е стагнация, едни цифри, ще ги натъманят и все нещо ще излезе, но със сигурност няма да е това, което се надяваха да бъде - че ще успеят да направят бюджета такъв, какъвто трябва да бъде за пред Европейския съюз. Вероятно ще си понесем несгодите на подобно нещо", коментира Алгафари.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!