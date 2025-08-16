Алгафари за Тръмп и Путин: Папа Урбан Втори и Темуджин хан

Кадър БТВ

Нидал Алгафари излезе с пост в социалната мрежа за срещата Путин - Тръмп.

Ето какво казва анализаторът:

Приятели,

най-сетне се срещнаха първите на първите.

Среща между първите на първите, която бе организирана за по-малко от десет дена, беше с предизвестен край.

Какво постигнаха двамата по-първи?

Единият, докара другия на негова земя. Голям успех?!

Другият се вози в колата "Звяр". Голям успех?!

Единият, гръмко обеща, че до дни ще прекрати войните в Украйна и Газа. Е, няма успех в щенията му.

Другият се надяваше да бъде приет наравно с аристократичната цивилизация, но европейците продължават да го приемат като тиранин. Нямаше успех.

Единият се надяваше да отклони световната внимание от странната си икономическа война. Е, няма успех.

Другият се надяваше да отложи с колкото може повече мира, за да постигне имперските си мечти. За сега успява.

Единият загуби приятели, съседите си.

Другият ги е загубил безвъзвратно.

Единият и другият ще останат в историята. Единият, като папа Урбан Втори, а другият като Темуджин хан.

