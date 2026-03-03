Али Бахрейни изрази съмнение дали има смисъл да се преговаря със САЩ

Кадър Youtube

Постоянният представител на Иран към ООН в Женева Али Бахрейни изрази днес съмнение доколко има смисъл да се преговаря със САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той направи този коментар три дни след като САЩ и Израел започнаха да нанасят удари по Иран, който отговори с обстрел по американски военни и други цели в Близкия изток.

"На този етап имаме много дълбоки съмнения дали е полезно да се преговаря", каза Бахрейни пред репортери.

Малко по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран иска да преговаря, но вече е твърде късно.

