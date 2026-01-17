Али Хаменей: Доналд Тръмп е престъпник

кадри Нова тв, YouTube

Върховният лидер на Иран Али Хаменей заяви днес, че Техеран смята американския президент Доналд Тръмп за "престъпник", причинил жертви, материални щети и клеветил иранския народ по време на протестите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Последните антиирански размирици бяха различни, тъй като американският президент лично се включи в тях", каза Хаменей, цитиран от иранските медии.

