Али Хаменей: Доналд Тръмп е престъпник

17.01.2026 / 14:07 1

кадри Нова тв, YouTube

Върховният лидер на Иран Али Хаменей заяви днес, че Техеран смята американския президент Доналд Тръмп за "престъпник", причинил жертви, материални щети и клеветил иранския народ по време на протестите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Последните антиирански размирици бяха различни, тъй като американският президент лично се включи в тях", каза Хаменей, цитиран от иранските медии.

Уйо (преди 19 минути)
Рейтинг: 51868 | Одобрение: 7283
Абе как ще е престъпник всичкото руско и българско неонацист и патрЕот (путинист), получи оргазъм когато това оранжево недоразумение стана президент. Половин Българска губерния лъска и прави ножки като тоя спечели изборите.

