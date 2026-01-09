"Алианс за права и свободи" подаде документи за регистрация като партия

кадър: Фейсбук, АПС

„Алианс за права и свободи“ (АПС) подаде документи за регистрация като политическа партия в Софийския градски съд, съобщава формацията на страницата си във Фейсбук.

Регистрацията е израз на ясна политическа воля за изграждане на модерна, демократична и отговорна партия, която последователно ще отстоява правата и свободите на човека, равноправието на всички български граждани и защитата на човешкото достойнство, заявяват от АПС. С този акт формацията предприема "важна стъпка към своето институционално утвърждаване и пълноценно участие в политическия живот на България като самостоятелен политически субект."

"Нашата цел е възстановяване на нормалността в политическия живот, освобождаване на държавните институции от зависимости и задкулисно влияние и реално укрепване на върховенството на правото. Особен приоритет за нас е активното включване на младите хора в политическия и обществения живот като необходима предпоставка за обновление на демокрацията и устойчиво развитие на страната", посочват още от АПС, предаде "Дарик".

И допълват, че ще работят за изграждане на силни местни структури и за политики, близки до гражданите, както и за създаване на ефективни законови гаранции за реалното прилагане на конституционно прогласените права и свободи. Формацията заявява и категорична подкрепа за необратимостта на демократичните процеси и европейския път на България.

От АПС настояват за провеждането на честни, прозрачни и демократични предсрочни парламентарни избори, които да върнат доверието на гражданите в изборния процес и институциите.

Документите за регистрация в СГС са били подадени от съпредседателите на партията Хайри Садъков, Севим Али, Танер Али и Димитър Николов, както и от народния представител Хюсни Адем.

Учредителното събрание на АПС беше през ноември 2025 г. На него Ахмед Доган беше избран за почетен председател с оперативни функции. Избрани бяха и четирима съпредседатели.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!