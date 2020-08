Алианц Банк беше отличена с наградата Employer of Choice

Банката е на трето място в банковия сектор според независимо проучване за най-желан работодател сред работещите в България

Алианц Банк България получи приза Employer Of Choice 2020 за най-желан работодател сред работещите хора. За втора поредна година Алианц Банк се нарежда на трето място в банковия сектор според независимо проучване, проведено от To the top Agency.

„Да получим това признание за втора поредна година е доказателство, че Алианц Банк прилага най-добрите работодателски практики. Като част от световния лидер във финансовите услуги Allianz, ние прилагаме международни стандарти при наемането и развитието на нашите служители като например редовни вътрешни проучвания, 360 градусова оценка на представянето, онлайн платформи за специализирано обучение, обмяна на know how и най-добри професионални практики с екипи от други държави, включително и възможност за развитие в рамките на групата на Алианц. Ние ще продължим да инвестираме в хората, защото те са в основата на успеха на нашия бизнес“, коментира Георги Заманов, главен изпълнителен директор на Алианц Банк България.

Проучването Employer of Choice се провежда веднъж годишно и показва как компаниите са възприемани като работодател сред работещите хора в България. Участниците оценяват избрания от тях работодател по критерии като репутация, работна среда, възможности за кариерно развитие, заплата, сигурност, култура, лидерство, социална отговорност, продукти и други.

Организаторите на проучването споделят, че поради несигурната обстановка, предизвикана от пандемията Covid 19, през тази година нагласите и предпочитанията на хората към работодателите са претърпели промени. Така например в топ 5 на мотивите за избор на предпочитан работодател са финансовата стабилност на компанията, репутацията, силата на бранда, качеството на продуктите и услугите и възможностите за професионално обучение и развитие.

В паралелно проведеното проучване Graduate Survey 2020, измерващо имиджа на работодателите сред студентите в България, Алианц Банк отново е в ТОП 50 най-привлекателни места за работа.

„Привличането на млади хора и студенти е приоритет за нас. Алианц България предлага различни възможности за тяхната професионална реализация, обучения и изграждане на лидерски качества, което е изключително ценно за един млад човек“ – коментира Цветилия Стоилкова, директор „Човешки ресурси“ в Алианц България Холдинг.

Общо 14 000 са анкетираните работещи и студенти, взели участие в проучването, проведено от To the top Agency.

На снимката: отляво – Георги Заманов – главен изпълнителен директор на Алианц Банк България и Златан Петров - To The Top Agency.



